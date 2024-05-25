Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары по территории РФ: что происходит

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что государствам блока пришло время снять "некоторые ограничение" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Киев имеет право защищаться и эта защита должна включать в том числе удары по военным объектам оккупантов на территории России.

Об этом он сказал в интервью The Economist 24 мая. Он призвал союзников по НАТО, поставляющих Силам обороны Украины вооружение, отменить запрет на его использование по России.

"Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они передали Украине. Особенно сейчас, когда на Харьковщине, недалеко от границы, идет много боевых действий. Из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя", – сказал он.

Также генсек подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы "не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе".

В то же время он провел различие между поставками оружия и обучением и военными действиями.

"Мы проводим обучение, мы обеспечиваем Украину оружием, боеприпасами, но мы не будем напрямую участвовать с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или на ее территории. Так что это другое дело", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что у НАТО "нет никакого намерения" отправлять наземные войска в Украину.

"Наша цель была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт", – отметил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон не поощряет использование Украиной западного вооружения для ударов по территории России. Однако Украина имеет право самостоятельно принимать решения о том, как вести войну.