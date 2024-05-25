'Выбирать цели должны немецкие военные': Шольц нашел новую отговорку не передавать Украине Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил новую причину, почему не может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он сказал, что выбирать цели для этих ракет, а также программировать их, должны только немецкие военнослужащие.

А отправить своих солдат в Украине выполнять эти функции нельзя из-за риска "эскалации". Об этом Шольц сказал во время общения с гражданами в пятницу, 24 мая, в Берлине, передает NTV.

"Проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и является таким точным. С точки зрения страны, которая его поставляет, было бы оправдано доставить его только в том случае, если мы сами будем определять и ставить цели", – сказал он.

Шольц добавил, что, по его словам, невозможно отправить в Украину немецких военных, если страна не хочет стать участником войны России против Украины.

Канцлер подчеркнул, что ФРГ будет помогать Украине защищаться от вторжения России, но "должна предотвратить эскалацию, превращение войны в войну между Россией и НАТО".

"Ответственность такая: мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе, но мы не позволим войне перерасти в войну между Россией и НАТО", – сказал Шольц.

Напомним, что объявление США о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS оживило дискуссии в немецком Бундестаге о передаче Киеву своих дальнобойных ракет Taurus. Немецкая оппозиция призвала Шольца наконец-то принять это решение.

Однако на пресс-конференции 24 апреля немецкий канцлер снова заявил, что пока не собирается менять свое решение относительно Taurus. При этом он подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

Шольц объяснял, что решение Германии не поставлять Украине Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение РФ и НАТО. Мол, когда речь идет о безопасности в Европе, Берлин должен нести ответственность в вопросах войны и мира.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген считает, что учения ВСУ управлять Taurus можно было бы начать давно, чтобы запустить ее в действие без необходимости командировать солдат Бундесвера.

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