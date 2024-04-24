ATACMS не подействовали? Шольц высказался, готов ли предоставить Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не собирается менять свое решение по поставке Украине ракет Taurus. При этом он подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

Об этом Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в Берлине 24 апреля после переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он ответил на вопросы журналистов о передаче ракет Taurus Украине.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы выделили помощи более чем на 28 миллиардов евро. Мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны. Но в том, что касается этой системы вооружений, о которой вы сказали – мое решение не изменится", — заявил немецкий. канцлер.

Шольц подчеркнул, что его решение "очень четкое", и напомнил, что страны НАТО не должны становиться стороной конфликта.

При этом канцлер заверил, что Германия продолжит быть величайшим "донором" Украины в Европе. Он напомнил, что ФРГ уже обеспечивает Украину артиллерийскими системами большой дальности действия, назвав в этом контексте системы РСЗО, Gepard, Iris-T и Patriot – две из которых уже в Украину и третья будет доставлена в скором времени.

Сейчас Украина больше нуждается именно в средствах ПВО, подчеркнул Шольц.

"Ни одна страна не предоставляет столько средств ПВО, как Германия", - подчеркнул Олаф Шольц.

Он призвал правительства других государств рассмотреть возможности, чтобы вместе "массивно усилить" противовоздушную оборону Украины, прежде всего, системами Patriot.

Шольц также прокомментировал решение американских законодателей принять пакет помощи Украине. Он назвал его "вдохновляющим" и показывающим, что Путин просчитался в надежде, что партнеры бросят Украину на произвол судьбы.

"Но решение США не лишает нас в Европе задачи продолжать усиливать нашу поддержку, чтобы Украина могла защититься от агрессора", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что Германия и Великобритания оказывают больше всего помощи Украине среди стран Европы.

"И мы будем продолжать это делать. Мы будем и дальше тесно сотрудничать, особенно в направлении тренировок украинских военных и укреплять базу оборонной промышленности Украины", — заверил Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Олаф Шольц заявил, что Украина может получить от стран НАТО дополнительно шесть ЗРКPatriot.Германия решила передать Украине уже третью свою систему, которая станет седьмой в этом списке .

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Германия до сих пор не дала Украине ракеты TAURUS. По мнению главы государства, Шольц действительно боится ядерной войны.

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