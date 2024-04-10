Шольц действительно боится ядерной войны: Зеленский объяснил, почему Германия до сих пор не дала Украине ракеты TAURUS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство ведет переговоры с Германией насчет поставок нашим военным ракетам TAURUS. По его словам, этот вопрос "не такой простой".

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкой газете Bild. "Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством и что это (TAURUS – Ред.) сильнейшая система вооружений в Германии", – отметил он.

Шольц не может оставить свою страну без этой системы вооружений, отметил президент.

Зеленский ответил на вопрос, связано ли то, что Германия не передает Украине ракеты TAURUS с ядерными угрозами со стороны российского диктатора Владимира Путина. "Шольц сказал, что так оно и есть", – сказал он.

В то же время, по мнению украинского гаранта, отказ Берлина от предоставления такой помощи вряд ли защитит мир от ядерной угрозы со стороны России. Ни одно оружие не может быть действительно полезным в случае ядерной войны, даже американские ракеты ATACMS или самолеты F-16, добавил Зеленский.

Он также сказал, что TAURUS, ATACMS и F-16 – это оружие, которое есть у наших партнеров и которое нужно Украине сегодня, чтобы выжить. "Я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сам канцлер Олаф Шольц объяснял, что решение Германии не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Мол, когда речь идет о безопасности в Европе, Берлин должен нести ответственность в вопросах войны и мира.

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