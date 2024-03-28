'Одна вещь остается для меня важной': Шольц объяснил свою позицию по ракетам Taurus для Украины

Решение Германии не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Мол, когда речь идет о безопасности в Европе, Берлин должен нести ответственность в вопросах войны и мира.

Так свою позицию объяснил канцлер Олаф Шольц. Его слова процитировало издание Märkische Allgemeine.

"Это также касается вопроса Taurus. Наряду с сильной поддержкой Украины, одна вещь остается для меня важной: мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить эскалацию войны – другими словами, предотвратить войну между Россией и НАТО", – заявил глава немецкого правительства.

Он также подчеркнул, что Германия "не будет посылать своих солдат в Украину". И вообще, с каждой новой поставкой оружия Берлин будет "тщательно взвешивать, что оно означает в этом контексте".

"Именно поэтому я принял такое решение о Taurus", – отметил канцлер.

В то же время Германия, по словам Шольца, поддерживает Украину оружием и боеприпасами "больше, чем любая другая европейская страна".

"Только на это мы тратим более €28 млрд. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется", – сказал он.

Напомним что в средине марта большинство членов правящей коалиции Германии выразили поддержку передачи ракет Taurus Украине во время голосования в Европарламенте. В частности, тогда 451 депутат проголосовал за соответствующую резолюцию.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германию раздражают вопросы о возможности поставки Taurus ВСУ. Хотя, по его словам, немецкие власти сами поставили себя в такую ситуацию.

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