Кулеба заявил, что Германию раздражают вопросы о ракетах Taurus

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германию раздражают вопросы о возможности поставки крылатых ракет Taurus украинской армии. При этом глава дипломатического ведомства подчеркнул, что немецкие власти сами поставили себя в такую ситуацию.

Глава МИД добавил, что теперь Берлин должен найти выход в вопросе о ракетах Taurus. Об этом Кулеба рассказал в интервью изданию Politico.

По словам министра иностранных дел, когда он поднимает вопрос о поставках ракет Taurus, каждый раз получает раздраженный ответ из Берлина

"Послушайте, я устал на это отвечать. Извините. Можете меня процитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на вопрос, получаю раздраженный ответ из Берлина. Оставьте это им. Они поставили себя в такую ​​ситуацию. Пусть они найдут выход", – сказал Кулеба.

Что же касается пакета помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов от США, Кулеба заявил, что Киев будет приветствовать решение Конгресса. При этом он добавил, что каждый раз, когда слышит об очередном переносе сроков, говорит: "Боже, благослови Америку и Конгресс США".

Напомним, Кулеба заявил, что Украина благодарна всем своим западным партнерам за предоставленную военную помощь. В то же время он подчеркнул, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дискуссия вокруг передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus на протяжении последних месяцев "доводится до крайности". Это, по мнению чиновника, вредит не только решению этого вопроса, но и поддержке Украины со стороны западных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, проголосовала против отправки ракет Taurus Украине. Большинство депутатов проголосовали против инициативы ХДС и ХСС 14 марта.