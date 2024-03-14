Бундестаг снова проголосовал против поставок Украине ракет Taurus: подробности

Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, еще раз проголосовала против отправления ракет Taurus Украине. Большинство депутатов проголосовали против инициативы ХДС и ХСС в четверг, 14 марта.

Об этом сообщает Tagesschau и DW. В голосовании приняло участие 690 депутатов. Против принятия проголосовали 495 парламентариев, за – 190, воздержались – 5.

Поименное голосование проводилось не по представлению оппозиции, а по рекомендации Комитета Бундестага по иностранным делам, который рекомендовал отклонить предложение.

Германия стала вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США, но в последние несколько месяцев напряжение возросло из-за нежелания канцлера Олафа Шольца передавать ракеты Taurus, которые имеют дальность действия до 500 км и теоретически могут быть использованы против целей, находящихся далеко на территории России.

Его позиция разочаровала консервативную оппозицию и часть коалиции Шольца. Критика не уменьшилась после того, как в прошлом месяце Шольц наконец дал подробное объяснение, указав на то, что он настаивает на том, что "Германия не должна непосредственно участвовать в войне".

Как известно, в Британии ранее сообщили, что рассматривают возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от ФРГ. Лондон не разделяет опасения немецкого канцлера Олафа Шольца, что поставки Taurus могут способствовать эскалации войны, потому как вариант предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин передаст их. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.