Великобритания рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от Германии. Лондон не разделяет опасения канцлера Германии Олафа Шольца, что поставки ракет Taurus могут способствовать эскалации конфликта, потому как вариант предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон в интервью для издания Süddeutsche Zeitung. Он отметил, что Британия доверяет украинским партнерам, и оружие, которое предоставляют для ВСУ, будет использоваться для защиты территории Украины.

"Абсолютно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, чтобы оно никоим образом не способствовало эскалации", – сказал глава британского ведомства.

Он подчеркнул, что украинские партнеры придерживаются своих обязательств и не используют предоставленное им оружие против воли тех, кто его передает, в частности, для атак по территории РФ.

Однако, как он заметил, в случае если Германия не желает передавать свои ракеты непосредственно Украине, Лондон готов использовать "кольцевой обмен", передать Киеву больше ракет Storm Shadow и взамен получить от ФРГ ракеты Taurus.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами в этом, как и во всех других вопросах, чтобы помочь Украине. Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины", – заявил Камерон, добавив, что стороны не будут разглашать никаких подробностей.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готова согласиться на условие не поражать цели на территории РФ немецкими дальнобойными ракетами Taurus, если они будут переданы украинской армии. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.