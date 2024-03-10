Шольц не должен мешать обмену Taurus на Storm Shadow, – депутат Бундестага

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал канцлера Германии Олафа Шольца поддержать британское предложение. Речь идет об обмене немецких ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Заявление депутата распространяют масс-медиа ФРГ. По словам Хофрайтера, "было бы лучше, если бы канцлер Шольц не блокировал поставки Taurus Украине".

"Но пока Украина не получит больше крылатых ракет, предложенный "кольцевой обмен" – это возможность", – сказал Хофрайтер.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от Германии. Лондон не разделяет опасения канцлера Шольца, что поставки ракет Taurus могут способствовать эскалации конфликта, потому как вариант предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории РФ немецкими дальнобойными ракетами Taurus, если они будут переданы украинской армии. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.