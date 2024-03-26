'У украинских солдат нет достаточного количества оружия': Дмитрий Кулеба указал на проблему с помощью Запада

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина благодарна всем своим западным партнерам за предоставленную военную помощь. В то же время он подчеркнул, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике.

Кулеба указал на порочный круг, ведь украинские войска не имеют достаточного количества оружия, а западные политики в это время начинают говорить, что Украина не сможет победить. Об этом глава МИД рассказал в интервью изданию Politico.

По его словам, Украина безоговорочно благодарна за всю поддержку, исходящую от западного альянса. При этом Кулеба отметил, что Киев обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике.

"Оружие задерживается или поставляется в недостаточном количестве, а затем союзники говорят, что Украина отступает, и Украина не может победить. И союзники задаются вопросом, почему они должны предоставить Украине оружие, которое меняет правила игры", – сказал Кулеба.

Также он подчеркнул, что сейчас украинские военнослужащие в условиях дефицита оружия противостоят российским оккупантам. Именно поэтому на Западе складывается мнение, что Украина якобы не сможет одержать победу над РФ.

"Вся эта картина реальности, которую вы себе рисуете, является следствием одного простого факта – украинские солдаты не имеют достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили", – сказал министр.

Ранее Кулеба заявил, что системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot сейчас являются единственным оружием, в котором отчаянно нуждается Украина для защиты неба от российских атак. Также они необходимы на линии фронта – для уничтожения тактической авиации РФ, которая сбрасывает управляемые бомбы.

Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал вынести на голосование законопроект, предусматривающий помощь для Украины, после католической Пасхи, которая будет отмечаться 31 марта, но не ранее 9 апреля.

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