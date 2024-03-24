Когда Конгресс США будет голосовать за помощь Украине: озвучены новые сроки

Законопроект, предусматривающий помощь для Украины, будет вынесен на голосование в американском Конгрессе после католической Пасхи, 31 марта. Проигрыш нашего государства в войне ослабит, в том числе и США.

Об этом заявил глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол в программе Face the Nation американского телеканала CBS News. Он отметил, что надеется на скорейшее голосование за указанный проект закона.

"Он (спикер Конгресса Майк Джонсон – ред.) намерен вынести этот законопроект на рассмотрение после Пасхи, и мы работаем над этим документом", – сказал Маккол.

"Ситуация в Украине очень тяжелая. Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, и позволим Путину завладеть Украиной, Молдовой и Грузией, это ослабит США", – добавил он.

Председатель Комитета отметил, что спикер Джонсон понимает вопросы национальной безопасности, и он знает, насколько важен этот законопроект.

Напомним, конгрессвумен из Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера, своего однопартийца Майка Джонсона. Она обвинила политика в измене партии. Но за главу Палаты представителей неожиданно вступились демократы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 марта спикер Джонсон сообщил, что американские законодатели перейдут к рассмотрению вопроса помощи Украине уже в ближайшее время "и не будут медлить с этим".

– Издание The Hill сообщило, что представители демократов в Конгрессе США, как в Сенате, так и в Палате представителей, в целом согласны поддержать идею оказания помощи Украине в кредит. Некоторые считают, что это "последний лучший шанс" Украины получить помощь перед выборами президента в США.

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