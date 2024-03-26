'Мы бы смогли защитить не только жизнь людей, но и экономику': Кулеба после новых атак РФ призвал Запад предоставить Украине дополнительные Patriot

Системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot сейчас являются единственным оружием, в котором отчаянно нуждается Украина для защиты неба от российских атак. Также они необходимы на линии фронта – для уничтожения тактической авиации РФ, которая сбрасывает управляемые бомбы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico. Он призвал западных партнеров предоставить Киеву дополнительные "Пэтриоты".

"Дайте нам проклятые Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы смогли бы защитить не только жизнь наших людей, но и нашу экономику от уничтожения", – эмоционально выразился глава МИД.

Журналисты отметили, что всего за час до интервью Кулебы российские оккупационные войска атаковали Киев баллистическими ракетами (по данным исследования обломков обеих сбитых целей, это были гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон").

Министр находился в столичном ботаническом саду, чтобы снять видео для своей предстоящей поездки. Уже в общении с изданием он отметил, что американские системы ПВО также помогли бы улучшить ситуацию на линии фронта, где авиация РФ массированно применяет авиабомбы, помогающие оккупантам получать преимущество на поле боя.

Он объяснил, что управляемые авиабомбы россиян – это оружие, от которого "не уйдешь", если ты являешься его мишенью.

"Она просто падает на голову и уничтожает все. Именно так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это – сбивать самолеты, несущие бомбы. Нам нужны системы противовоздушной обороны на передовой", – добавил Кулеба.

Напомним, что российские пропагандисты и некоторые западные СМИ заявили, якобы в начале марта оккупанты ракетой "Искандер" поразили возле Покровска две пусковые установки Patriot. Однако в американском Институте изучения войны (ISW) подчеркнули, что не нашли этому доказательств.

В стране-агрессоре продолжают хвастаться якобы поражением в Украине этих систем ПВО. В частности, накануне оккупанты утверждали, что ударом по Киеву 25 марта "уничтожили" ЗРК Patriot в аэропорту "Жуляны".

Как сообщал OBOZ.UA, с 4 мая 2023 года и по состоянию на 7 января 2024-го Воздушные силы ВСУ сбили 25 российских ракет Х-47 "Кинжал" с помощью именно ЗРК Patriot. Однако в целом этих систем в нашей стране мало.

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