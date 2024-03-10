В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что не нашли доказательств уничтожения вблизи Покровска Донецкой области двух пусковых установок Patriot, о чем заявили российские пропагандисты и некоторые западные СМИ. Немецкие грузовики MAN KAT1, которые якобы подверглись удару "Искандером" и которые могут использоваться в качестве базы для Patriot, украинские военные на самом деле применяют также как логистические транспортные средства.

Как говорится в отчете ISW, российские источники "широко" распространили кадры российского удара 9 марта, утверждая об уничтожении системы ПВО Patriot на востоке Украины, хотя никаких подтверждений этим заявлениям пока нет.

В частности, минобороны РФ опубликовало кадры, на которых, как утверждалось, якобы войска России наносят удар по украинской зенитной ракетной установке С-300 ракетами "Искандер" недалеко от Покровска.

Российские источники, в свою очередь, предоставили дополнительные кадры последствий удара, где якобы показаны уничтоженные немецкие грузовики MAN KAT1, которые могут использоваться в качестве базы для пусковых установок Patriot.

Как заявили в ISW, пропагандисты Кремля использовали это видео, чтобы утверждать об уничтожении системы Patriot, хотя минобороны РФ еще не пересмотрело свое предыдущее заявление об уничтожении С-300.

Кремлевское агентство "РИА Новости" сообщило: источник в правоохранительных органах РФ заявил, что "Искандер" якобы уничтожил два комплекса Patriot.

Несколько OSINT-аккаунтов в соцсетях пришли к выводу, что удар, вероятно, уничтожил украинскую Patriot, хотя в одном из них отметили, что украинские силы также используют грузовики MAN KAT1 в качестве логистических транспортных средств.

"ISW пока не обнаружила доказательств, подтверждающих, что российские войска уничтожили систему ПВО Patriot", – говорится в отчете аналитиков.

Ранее об ударе по якобы Patriot написали даже некоторые западные СМИ. Как заявили в Forbes, войска РФ могли впервые уничтожить в Украине сразу две пусковые установки этого ЗРК. Российский БПЛА якобы обнаружил их недалеко от линии фронта во время транспортировки, после чего в конвой попала баллистическая ракета "Искандер".

Издание пишет, что замена двух Patriot может занять месяцы или даже годы и обойтись в миллионы долларов, поскольку американская компания Raytheon является единственным производителем этих систем.

А журналист Bild Юлиан Репке написал в соцсети X, что пусковые установки были в десяти метрах друг от друга менее чем в 40 километрах от фронта – "припаркованы достаточно долго, чтобы Россия выпустила по ним баллистическую ракету малой дальности и уничтожила обе".

Отметим, в РФ не впервые заявляют о якобы уничтожении американских систем ПВО в Украине. В мае 2023 года в минобороны РФ хвастали якобы поражением пяти систем Patriot, хотя тогда в это не поверили даже россияне.

Позже CNN со ссылкой на американского чиновника написало, что Patriot были не уничтожены, а повреждены. Инспекторы США оценили повреждения как незначительные. Заявления об уничтожении этих систем ПВО тогда также опроверг президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 февраля итальянский военный эксперт Томас Тейнер заявил, что подаренная Украине Германией батарея Patriot сбила уже 18 российских бортов. Так он прокомментировал очередное сообщение об уничтожении самолетов оккупантов на востоке.

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