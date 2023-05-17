Считали более суток: в минобороны РФ заявили об уничтожении 'Кинжалом' РЛС и 5 пусковых установок ЗРК Patriot

В России снова попытались "похвастаться" "высокоточным ударом" по ЗРК Patriot – на этот раз в стране-агрессоре выдали версию о том, что "Кинжалами" якобы было уничтожено пять (из восьми) пусковых установок комплекса, а также радиолокационную станцию. Новой версии России, которую выдумывали больше суток, не поверили даже сами россияне.

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Про "уничтожение" пяти пусковых установок Patriot заявили в минобороны государства-террориста, заявление распространили российские пропагандистские издания. Отметим, что информацию о том, что американский комплекс ПВО мог получить повреждения не подтвердили ни в Белом доме, ни официальные лица Украины.

Более того, министр обороны Рф Сергей Шойгу накануне сам признался, что российские оккупанты якобы запустили по Киеву не шесть ракет "Кинжал", как заявили в Воздушных сила ВСУ, а меньше. Как тогда России удалось "поразить" шесть разных элементов комплекса, меньшим количеством ракет, в стране-агрессоре не объяснили.

К слову, заявлениям ведомства не поверили и сами россияне. Даже они понимают, что уничтожить 5 пусковых установок просто невозможно.

"Одной ракетой 5 установок? Речь шла о двух, это еще реально. Но 5? Вы издеваетесь? Для чего в МО пытаются настолько завышать свои успехи? На кого это рассчитано? Из-за таких ура-патриотических настроений мы и в заднице. Почему реальную информацию нельзя подавать? Они что все в куче стояли? Так не бывает", "Зачем я в детстве сказки читала", "Поверим?", "Не 5, а 100!", "Влажные фантазии", "Их же всего 3 пусковые поставили? Из которых 5 уже уничтожили?", "И 1000 байрактаров!", "Смех!", "Ахахах 5 пусковых установок. Да эти установки они ставят на расстоянии до десятка километров одна от другой! Кужегетович, ты совсем еб*нулся? Отсыпь что там куришь", "5 магнитофонов, 5 кожаных курток, пэтриотов и РЛС тоже 5!" "Мо в своей манере "всех убили и победили", "Последним нашим заверения и сообщениям уже не верю", – писали россияне.

Отметим, что ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что уничтожить ЗРК Patriot с помощью ракет "Кинжал" невозможно. Дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами.

Установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу, по сути пуски ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник ночью, 16 мая, страна-террорист РФ нанесла самый мощный удар по Киеву с применением ракет "Кинжал" и "Калибр". Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и, в частности, поломали деревья в зоопарке.

В то же время в министерстве обороны РФ отчитались, что нанесли удар по "пунктам дислокации подразделений ВСУ" в Украине и якобы уничтожили ЗРК Patriot. Такую новость высмеяли в сети даже россияне.

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