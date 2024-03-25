'Доказательства будут?' У Шойгу похвастались уничтожением Patriot в аэропорту 'Жуляны', но не поверили даже россияне

Российские террористы цинично соврали, что утром 25 марта якобы атаковали в Киеве "центр принятия решений СБУ". Также захватчики в очередной раз похвастались, что якобы уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot.

При этом легендам военных преступников не поверили даже граждане страны-террориста. Об этом пишут кремлевские пропагандистские Telegram-каналы.

Спустя несколько часов после взрывов россияне заявили, что нанесли удары по "центру принятия решений СБУ". Кроме того, в РФ в очередной раз выдали, что якобы поразили две установки ЗРК Patriot в "Жулянах". Также пропагандисты, сославшись на информацию в силовых структурах РФ, написали, что вместе с ЗРК якобы "были уничтожены наемники из стран НАТО".

Кремлевские пропагандисты утверждают, что террористы били по Киеву гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Примечательно, что граждане страны-агрессора в комментариях к рассказам пропагандистам потребовали доказательств уничтожения Patriot и "центра принятия решений СБУ".

Однако основная масса россиян обрадовалась очередному теракту и призвала путинскую армию и дальше наносить удары по украинским городам. Граждане РФ в очередной раз проявили свое террористическую нутро и потребовали оккупантов сносить с лица земли дома украинцев.

Напомним, страна-террорист РФ 25 марта атаковала Киев баллистическими ракетами. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в Дарницком районе Киева в понедельник, 25 марта, обломок сбитой российской ракеты попал в частный дом. Событие произошло в микрорайоне Осокорки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!