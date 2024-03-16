Представители Германии в Европарламенте поддержали передачу ракет Taurus Украине: что это значит

Большинство членов правящей коалиции Германии выразило поддержку передачи ракет Taurus Украине во время голосования в Европарламенте. В частности, 451 депутат проголосовал за ответную резолюцию.

Об этом сообщает BILD. В четверг, 14 марта, не было принято решение о передаче ракет Taurus Украине.

Однако на заседании Европарламента в Страсбурге члены политических партий СДПГ, ВДП и "Зеленые" преимущественно поддержали резолюцию, призвавшую предоставить Украине крылатые ракеты, в частности Taurus.

Голосование касалось резолюции по "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС", в которой было отмечено, что Украине "нужны высокоразвитые системы ПВО, включая крылатые ракеты Taurus, системы Storm Shadow и Scalp, современные боевые самолеты, артиллерию и боеприпасы, а также дроны".

Резолюцию поддержали 451 депутат, против выступили 46, а 49 воздержались. Представители ВДП и "Зеленых" в парламенте ЕС единогласно проголосовали за резолюцию в отличие от голосования в Бундестаге, где преобладала коалиционная дисциплина.

"Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолировано правительство светофора в Берлине со своей линией. Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, "Зеленых" и ВДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей", – заявил глава группы ХДС/ХСС в парламенте ЕС Даниэль Каспари.

Следует отметить, что Германия стала вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США, но в последние несколько месяцев напряжение выросло из-за нежелания канцлера Олафа Шольца передавать ракеты Taurus, которые имеют дальность действия до 500 км и теоретически могут быть использованы против далеко находящихся целей. на территории России.

Его позиция разочаровала консервативную оппозицию и часть коалиции Шольца. Критика не уменьшилась после того, как в прошлом месяце Шольц наконец-то дал подробное объяснение, указав на то, что он настаивает на том, что "Германия не должна непосредственно участвовать в войне".

Как известно, в Британии ранее сообщили, что рассматривают возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от ФРГ. Лондон не разделяет опасения немецкого канцлера Олафа Шольца, что поставки Taurus могут способствовать эскалации войны, потому как вариант предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин передаст их. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.