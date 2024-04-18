Шольц: страны НАТО могут предоставить Украине еще шесть систем Patriot

Украина может получить от стран НАТО дополнительно шесть ЗРК Patriot. Также Германия решила передать Украине уже третью свою систему – она станет седьмой.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Политик напомнил, что на днях его страна объявила о немедленном снабжении Украине дополнительного ЗРК Patriot.

"Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них – наша, и мы надеемся найти еще шесть в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести это мнение", – сказал Шольц.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс имеет значительное количество батарей Patriot и сейчас работает над их поставкой в Украину.

"Я не буду называть точное количество, потому что это тайная информация, в которую я не могу вдаваться. Но в Европе их менее ста", – сказал Столтенберг.

"Реальность такова, что, конечно, у нас есть системы, достаточно много для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украине, когда речь идет о ПВО в целом, в частности, батареях Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем", – добавил глава Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить системы Patriot у государств, не желающих напрямую передавать их Украине. Получение этих систем ПВО очень важно для нашей страны.

– Le Monde сообщило, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал европейские страны оказывать больше помощи Украине в защите от российских атак. По его словам, Западу дешевле купить для Украины системы противовоздушной обороны Patriot, чем потом помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру.