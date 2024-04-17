'У НАТО их меньше сотни, но можем поделиться': Столтенберг очертил перспективы передачи Украине систем ПВО

Североатлантический Альянс имеет большое количество батарей Patriot. Именно сейчас НАТО работает над их поставкой в Украину.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что у Альянса сейчас есть в наличии менее сотни ЗРК Patriot.

"Я не буду называть точное количество, потому что это тайная информация, в которую я не могу вдаваться. Но в Европе их меньше ста", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что тот факт, что США являются страной-членом НАТО с наибольшим количеством систем Patriot, связан с тем, что Америка "несет глобальную ответственность".

"Реальность такова, что, конечно, у нас есть системы, достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украины, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности, батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем", - отметил глава Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, следующее заседание Совета Украина-НАТО состоится в пятницу, 19 апреля. Участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Столтенберг поддержал Украину по ударам по территории РФ. По его словам, атакуя цели на территории государства-агрессорки, Украина использует свое право на самооборону в условиях российского полномасштабного вторжения.