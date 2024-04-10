'Имеет законное право': Столтенберг поддержал Украину по ударам по территории РФ

Нанося удары по территории России Украина использует свое право на самооборону в условиях российского полномасштабного вторжения. Поражать военные цели за пределами собственной страны является законным правом Киева.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Брюсселе в среду, 10 апреля, передает Укринформ. Так он ответил на вопрос, может ли Украина применять оружие за пределами своих границ после атаки на военный корабль россиян в порту Калининграда.

"Я не буду давать специфических советов, какого рода цели Украина может или не может атаковать, кроме того, что это часть ее права на самооборону – поражать законные военные цели за пределами собственной страны", – отметил Столтенберг.

Он напомнил, что российские оккупанты для ударов по Украине используют все возможные типы вооружения.

"Украина имеет право на самооборону, и это также включает в себя законные военные цели за пределами Украины", – подчеркнул генсек НАТО.

Кроме того, Столтенберг высказался о ситуации на поле боя в Украине, отметив, что задержки с военной помощью ослабляют позиции ВСУ и позволяют российским оккупантам давить вдоль линии фронта. А из-за задержек в передаче Украине средств ПВО российские ракеты могут поражать больше целей.

"Украина не может ждать. Она нуждается в средствах ПВО, боеприпасов и помощи. Сейчас", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Напомним, что ранее по поводу ударов Украины по России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора, высказался министр обороны США Ллойд Остин. Он считает, что подобные удары несут риски влияния на мировые энергетические рынки.

Однако, несмотря на это, по мнению главы Пентагона, "Украина лучше знает", поражение каких целей будет самым эффективным для достижения текущих тактических и оперативных задач, стоящих перед украинским войском.

Как сообщал OBOZ.UA, в Калининградской области РФ 7 апреля горел ракетный корабль "Серпухов". Он получил серьезные повреждения и проведет значительный период на ремонте. Это была спецоперация ГУР МО.

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