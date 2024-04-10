'Серийное производство и новые образцы': Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе страны. Также в совещании приняли участие главком, министр обороны, представители Минстратегпрома, руководители соответствующих предприятий.

"Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты", – рассказал глава государства в традиционном обращении к стране по итогам дня.

Также президент сегодня обсуждал текущую ситуацию на передовой. Соответствующее совещание состоялось с главкомом, "был также доклад руководителя ГУР".

По словам главы государства, у него сегодня был напряженный день. В частности, Зеленский встретился с министром обороны Литвы и говорил с главой правительства Ирландии. С первым обсудили потребности ВСУ и сотрудничество Украины и Литвы в производстве оружия, а второго президент поздравил с началом работы на должности.

Сегодня же украинский лидер говорил с президентом Швейцарии по поводу первого саммита мира, который должен пройти в июне.

"Готовим саммит, готовим конкретные его результаты – четкую позицию мира по справедливому окончанию этой войны. Мир не имеет альтернативы", – отметил Зеленский.

Отдельно президент обратился к участникам Дельфийского форума в Греции (представительное собрание политических и экспертных кругов Европы и Америки). Говорил Зеленский "прежде всего о Харькове, о других наших городах и громадах, которые подвергаются постоянному российскому террору".

Еще сегодня президент встретился с руководительницей Международной организации по миграции. Стороны обсудили "проекты помощи нашим людям, потерявшим жилье", а также программы строительства укрытий для школ, программы содействия переселенцам, которые основывают предприятия и создают рабочие места.

Вспоминая о новых ударах РФ по Харьковщине и Одессе, Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

"Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас. Конечно, мы увеличиваем наши возможности – нашу дальнобойность, наши способности уничтожать оккупанта. Но нужно по крайней мере не меньшей внутренней силы, внутреннего понимания, что войну на своих условиях заканчивают только сильные. Слабые – только на чужих. Украина должна быть сильной", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует договориться со Швейцарией о дате проведения первого инаугурационного Саммита мира. Официальный Киев рассчитывает на наличие около 100 государств.

При этом в ОП подчеркнули, что у Киева есть четкая позиция, что РФ не должна быть участницей первого Глобального саммита мира.

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