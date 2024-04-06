Украина рассчитывает на присутствие около 100 стран: Зеленский рассказал о подготовке к первому Саммиту мира в Швейцарии

В ближайшее время Украина планирует договориться со Швейцарией о дате проведения первого инаугурационного Саммита мира. Официальный Киев рассчитывает на присутствие на мероприятии около 100 стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телемарафона "Единые новости". Зеленский подчеркнул, что в настоящее время нет окончательного списка стран, которые примут участие в мероприятии.

Однако после согласования даты проведения саммита с президентом Швейцарской Конфедерации лидеры государств мира начнут получать приглашения.

"Мы рассчитываем иметь 80-100 стран мира. Полагаем, что это будет самый мощный саммит. Саммит мира. Да, он инаугурационный. Но это очень важный саммит, где мы будем видеть партнеров. И на котором мы построим карту дальнейших шагов по окончании войны", – сказал президент.

Зеленский отметил, что только совместными усилиями мир может прекратить агрессию России, поэтому ожидается участие в этом мероприятии стран со всех континентов.

Добавим, что первый инаугурационный саммит мира состоится в Швейцарии с участием стран-участниц на базе Украинской формулы мира. Во время него планируется разработка совместного плана действий по достижению справедливого мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, у Украины есть четкая позиция, что Россия не должна быть участником первого Глобального саммита мира, который может состояться весной 2024 года в Швейцарии. Государства, желающие достичь на этой встрече результата, разделяют позицию украинской стороны. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, добавив, что позиция Украины по этому поводу известна всем.

Впрочем, спикер МИД России Мария Захарова сказала, что Москва не будет участвовать в первом саммите мира, запланированном в Швейцарии, даже если его туда пригласят.

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