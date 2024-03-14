Россия не будет участвовать в швейцарском мирном саммите, даже если ее туда пригласят, – Захарова

В российском министерстве иностранных дел, что РФ не будет участвовать в первом саммите мира, запланированном в Швейцарии, даже если его туда пригласят. Там объяснили такое решение тем, что на саммите в Швейцарии будут продвигать "ультимативную" формулу Зеленского.

Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран. Конференция, которая готовится, - это продолжение встреч в "копенгагенском формате", которые с самого начала дискредитировали себя, а теперь зашли в тупик", – заявила она.

Захарова также отметила, что Швейцария, по ее мнению, не может выступать площадкой для миротворческих мер, поскольку, как она утверждает, страна потеряла нейтральный статус.

Кроме того, в МИД России обвинили Украину и западные государства в неспособности к мирным переговорам, однако в то же время выразили готовность самой России к таким переговорам.

Спикер МИД России также определила условия для начала переговоров с Украиной и Западом. По ее словам, речь идет об отмене указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, прекращении военной помощи Западу Украине и "четких сигналах о готовности учитывать современные реалии и российские интересы".

"Язык ультиматумов для России неприемлем", – заявила Захарова сразу после того, как озвучила российский ультиматум.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что необходимо избегать каких-либо шагов, которые могут усилить войну в Украине. Одновременно он раскритиковал запланированный в Швейцарии саммит украинской "формулы мира" из-за отсутствия на мероприятии представителей России.

Ранее и сам Эрдоган предложил возобновить мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной. В то же время он заявил о "принципиальной поддержке" мирного плана Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом, где встретился с Эрдоганом. Политики обсудили ход войны РФ против Украины и Черноморское зерновое соглашение, освобождение украинских пленных из российского плена, а также двусторонние отношения.

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