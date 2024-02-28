Эрдоган хочет возобновить переговоры Украины и РФ: предлагает площадку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил в очередной раз заявить о себе, выступив с предложением "и вашим и нашим". Он с одной стороны, играя "на руку" кремлевскому диктатору Владимиру Путину, предлагает возобновить мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной, а с другой – заявляет о "принципиальной поддержке" мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Реджеп Эрдоган заявил 28 февраля в видеообращении к участникам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Его слова цитирует издание Anadolu Ajansı.

"Для возобновления мира мы готовы возобновить ранее состоявшийся в Стамбуле процесс переговоров", – заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция прилагает все усилия для защиты прав и интересов крымско-татарского народа. Он выразил готовность внести свой вклад в скорейшее восстановление и реконструкцию Украины.

"Мы вступили в третий год войны и, несмотря на все наши усилия, не достигли достаточного прогресса в установлении мира. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и крепким миром", – сказал Эрдоган.

Он заявил, что считает необходимым начать совместную работу по определению общих параметров такого мира.

"В этом плане мы принципиально поддерживаем мирный план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов", – отметил турецкий президент.

Напомним, что такое предложение Эрдогана о переговорах РФ и Украины раздается уже второй раз за месяц. 15 февраля турецкий лидер в очередной раз заявил, что готов стать посредником между Украиной и страной-агрессором Россией с целью установления "справедливого" мира между двумя странами.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале февраля этого года президент РФ Владимир Путин собирался приехать в Турцию и встретиться с Реджепом Эрдоганом. По словам помощника российского диктатора Ушакова, речь должна была идти о возможности возобновления мирных переговоров по Украине в рамках стамбульского формата.

Однако визит Путина в Турцию не состоялся. Его перенесли предварительно на конец апреля – начало мая.

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