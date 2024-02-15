'Открыть двери в мир': Эрдоган вновь заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в очередной раз выразил свою готовность выступить посредником между Украиной и страной-агрессором Россией с целью установления "справедливого" мира между этими двумя странами. Он отметил, что продолжает предпринимать усилия для организации мирных переговоров между руководителями обоих государств.

Это заявление турецкого президента цитирует агентство APA. Эрдоган отметил, что обсуждал этот вопрос во время встреч как с президентом России, так и с президентом Украины.

"Мы неоднократно возводили вместе стороны в Турции. Мы можем сделать это снова и открыть дверь в мир через управление процессом, ориентированное на решение, свободное от внешнего влияния", – подчеркнул Эрдоган. – "На наших встречах как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским мы продолжаем наши усилия в этом стремлении".

Как сообщал OBOZ.UA, визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию, который был запланирован на 12 февраля, не состоится. Его якобы перенесли на несколько месяцев.

Российский диктатор Владимир Путин готовился посетить Турцию в феврале 2024 года и встретиться с президентом страны Реджепом Эрдоганом. О намерении визита Путина в Россию объявили официально.

Поездка Путина в Турцию могла быть первым визитом в страну, являющуюся членом НАТО, после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако похоже, что лидер России воздерживается от выезда из-за возможного риска ареста.

Напомним, что в марте 2023 года Международный уголовный суд ООН выдал ордер на арест Путина в качестве военного преступника, обвинив его в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

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