'Без участия России не будет результатов': Эрдоган раскритиковал запланированный в Швейцарии саммит украинской 'формулы мира'

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что необходимо избегать каких-либо шагов, которые могут усилить войну в Украине. Одновременно он раскритиковал запланированный в Швейцарии саммит украинской "формулы мира" из-за отсутствия на мероприятии представителей России.

Об этом он заявил на встрече с иностранными послами в Анкаре. Как сообщает Reuters, Эрдоган встретился с дипломатами накануне Рамадана.

"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы без участия России не дадут никаких результатов", – сказал Эрдоган. Подразумевается запланированный в конце этого года саммит в Швейцарии.

Также Эрдоган заявил, что необходимо избегать любых шагов, которые войну в Украине могут распространить на НАТО. Он отметил, что намерен принять у себя президента России Владимира Путина уже после выборов, но в этом месяце.

Как член НАТО, Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Но она также поддерживает теплые отношения с Россией и регулярно общается с обеими сторонами конфликта. Она оказывает Украине военную и политическую поддержку, но также выступает против санкций против Москвы, заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Анкара будет продолжать работать над возобновлением недействующего черноморского зернового соглашения, заключенного между Киевом, ООН и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля этого года президент РФ Владимир Путин собирался приехать в Турцию и встретиться с Реджепом Эрдоганом. По словам помощника российского диктатора Ушакова, речь должна была идти о возможности возобновления мирных переговоров по Украине в рамках стамбульского формата.

Однако визит Путина в Турцию не состоялся. Его перенесли предварительно на конец апреля – начало мая.

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