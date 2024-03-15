'Украина имеет четкую позицию': у Зеленского сказали, будет ли присутствовать Россия на первом Глобальном саммите мира

У Украины есть четкая позиция, что Россия не должна быть участником первого Глобального саммита мира, который может состояться весной 2024 года в Швейцарии. Государства, желающие достичь на этой встрече результата, разделяют позицию украинской стороны.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии агентству "Укринформ" в пятницу, 15 марта. Он отметил, что от некоторых лидеров, например президента Турции Реджепа Эрдогана, раздаются заявления о том, что Москва уже на нынешнем этапе должна участвовать в цивилизованных форматах по завершению войны.

Однако Россия нарушила и продолжает нарушать все международные правила и гуманитарные нормы, в том числе Устав ООН.

Жовква добавил, что позиция Украины по этому поводу известна всем, и те страны, которые стремятся провести действительно результативный первый инаугурационный саммит мира, ее разделяют.

Заместитель руководителя ОП добавил, что результатом саммита будет выработка государствами-участниками совместного видения, как Украина должна достичь мира.

"Если Россия будет готова к восприятию такого плана, будет готова разделять эту общую философию стран, то мы говорим о том, что есть возможность во время второго Глобального саммита говорить об определенных модальностях и элементах участия представителей этого государства в совместных усилиях по достижению мира в Украине", – заметил дипломатический советник главы государства.

Напомним, что накануне Эрдоган подверг критике запланированный в Швейцарии саммит украинской "формулы мира" из-за отсутствия на мероприятии представителей государства-террориста России. Он заявил, что необходимо избегать любых шагов, которые могут "усилить войну в Украине".

В ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции Эрдоган сказал, что Анкара готова принять на своей территории "мирный саммит" по окончании войны в Украине, но только в том случае, если в нем будет участвовать и Россия. Зеленский со своей стороны заявил, что Украина не видит представителей Москвы на этом саммите.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер МИД России Мария Захарова сказала, что Москва не будет участвовать в первом саммите мира, запланированном в Швейцарии, даже если ее туда пригласят.

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