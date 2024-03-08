Зеленский и Эрдоган обсудили украинскую 'формулу мира': не сошлись по поводу участия России

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сказал, что его страна готова принять на своей территории "мирный саммит" относительно окончания войны в Украине, но только в том случае, если участие в нем будет принимать страна-агрессор Россия. Такое предложение он озвучил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава государства со своей стороны заявил, что Украина не видит представителей Москвы на этом саммите. Об этом лидеры рассказали во время общего брифинга в пятницу, 8 марта.

"С самого начала мы делали и делаем вклад в завершение войны на основе переговоров. Мы готовы принимать "мирный саммит", к которому будет привлечена также и Россия", – сказал Эрдоган.

В то же время Зеленский отметил, что страна-агрессор может быть приглашена после того, как будет разработан план по установлению справедливого мира для Украины.

"Что касается самого формата саммита. Мы не видим представителей России на таком саммите. Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат – справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают детальный план, а уже потом будут приглашены представители России – только тех, кто готов к справедливому миру", – сказал президент Украины.

Он отметил, что во время переговоров с турецкой стороной много говорили об украинской "формуле мира".

"Особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы мира", – добавил Зеленский.

Напомним, что глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сказал, что Украина и Россия "достигли предела того, что они могут получить, продолжая боевые действия". По его словам, в Турции надеются, что переговоры по прекращению огня начнутся как можно быстрее. При этом Анкара не готова признать российскую оккупацию украинских территорий.

"Наша точка зрения состоит в том, что стороны достигли предела того, что они могут получить, продолжая боевые действия. Пора начать переговоры о прекращении огня", – сказал Фидан.

Ранее и сам Эрдоган предложил возобновить мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной. В то же время он заявил о "принципиальной поддержке" мирного плана Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом, где встретился с Эрдоганом. Политики обсудили ход войны РФ против Украины и Черноморское зерновое соглашение, освобождение украинских пленных из российского плена, а также двусторонние отношения.

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