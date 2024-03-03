Турция настаивает на переговорах между Украиной и Россией 'в ближайшее время': какие условия предлагаются

Турция надеется, что переговоры по прекращению огня между Украиной и Россией начнутся как можно быстрее. При этом Анкара не готова признать российскую оккупацию украинских территорий.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталии, передает Reuters. По его мнению, обе стороны достигли предела того, что они могут получить, продолжая боевые действия.

"Наша точка зрения состоит в том, что стороны достигли предела того, что они могут получить, продолжая боевые действия. Пора начать переговоры о прекращении огня", – сказал Фидан.

Турецкий министр подчеркнул, что это не означает признания оккупации Россией украинских территорий, но, по его мнению, вопросы суверенитета и прекращения огня должны обсуждаться по отдельности.

"Гибель и ранение более 500 000 человек, а также полное уничтожение инфраструктуры и надстройки целой страны – это невыносимая для нас реальность", – сказал Фидан.

По его словам, чтобы остановить это нужны переговоры.

"Все должны привыкнуть к этому мнению", – подытожил он.

Турция, которая является членом НАТО, имеет общую морскую границу как с Украиной, так и с Россией в Черном море. Потому страна пытается поддерживать хорошие отношения с обеими странами.

Ты не менее после вторжения России в Украину два года назад Анкара оказала военную поддержку Украине и выразила поддержку ее территориальной целостности. Однако Турция также положительно выступает против санкций против России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Антальйского дипломатического форума заявил, что военные конфликты в мире, в частности, полномасштабное вторжение России в Украину, показали, что глобальная мировая система безопасности уже не работает.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Эрдоган предложил возобновить мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной. В то же время он заявил о "принципиальной поддержке" мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

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