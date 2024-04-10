Глава Пентагона посоветовал Украине сосредоточиться на военных целях вместо НПЗ – Bloomberg

Министр обороны США Ллойд Остин якобы посоветовал Украине вместо ударов по нефтеперерабатывающим заводам России атаковать военные цели. Причина – риск влияния на мировые энергетические рынки.

Соответствующие заявления главы Пентагона прозвучали 9 апреля на заседании сенатского комитета по вооруженным силам, утверждает Bloomberg. Мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня почти за шесть месяцев, в основном из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Издание отметило, что Силы обороны Украины в последнее время все чаще прибегали к нанесению ударов вглубь российской территории. Целями были в том числе НПЗ. Таким образом украинцы пытались помешать поставкам топлива для оккупационной армии, а также сократить доходы Москвы от экспорта.

"Эти атаки могут иметь побочный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации. Украина лучше справляется с тактическими и оперативными задачами, которые могут напрямую повлиять на ход текущей борьбы", – процитировало агентство Остина.

Сенатор-республиканец Том Коттон раскритиковал такой подход. Он обвинил администрацию в том, что она препятствует эффективным украинским действиям по политическим причинам.

"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин выросли в год выборов", – поделился мнением Коттон.

В то же время Остин повторил призыв к Палате представителей одобрить дополнительную военную поддержку Киеву. Он подчеркнул, что такая помощь также обеспечивает рабочие места американцам за счет увеличения оборонного производства США.

Напомним: 22 марта издание FT заявило об опасении американских чиновников, что атаки на НПЗ России могут привести к повышению цен на топливо.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны отметил, что дроновые атаки по нефтеперерабатывающим заводам вынуждают РФ искать импорт бензина из Казахстана. Пока что страна-агрессор не покупала топливо. Однако Москва уже попросила у Астаны создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 000 метрических тонн бензина.

– Атаки дронов на российские НПЗ заставили агрессора ввести запрет на экспорт бензина, а теперь РФ пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако аналитики считают, что вскоре экспорт нефти из Российской Федерации также может упасть вместе с объемами ее добычи, если сырье будет негде хранить.

– По данным собеседника Reuters из НАТО, удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ могли привести к нарушению работы более 15% российских мощностей.

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