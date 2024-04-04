Украинские дроны вывели из строя 15% мощностей российских НПЗ – НАТО

Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ могли привести к нарушению работы более 15% российских мощностей. Ремонт, скорее всего, займет значительное время.

Об этом заявило Reuters со ссылкой на представителя НАТО, который дал комментарий на условиях анонимности. В то же время, по подсчетам агентства Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора были остановлены атаками дронов.

"Что касается ущерба, то удары, вероятно, нарушили работу более 10% мощностей российского НПЗ, а может быть, и более 15%. В зависимости от степени ущерба ремонт может занять значительное время", – сказал журналистам чиновник из Североатлантического альянса.

"Все меньше и меньше такие виды российской энергетики, критически важной инфраструктуры... защищены от потенциальных ударов", – добавил он.

Отметим: министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее утверждал, что поврежденные российские НПЗ вернутся к нормальной работе к началу июня 2024 года.

Представитель НАТО также прокомментировал потери страны-агрессора. Он сказал, что оккупанты набирают в свои ряды около 30 000 человек в месяц, чтобы покрыть тяжелые потери. Хотя Россия и сохраняет преимущество над Украиной с точки зрения боеприпасов, живой силы и техники, она вряд ли сможет добиться какого-либо крупного прорыва в ближайшем будущем.

"Они [россияне], скорее всего, не смогут провести какую-либо значительную наступательную операцию без новой крупномасштабной мобилизации", – считает источник из НАТО. Собеседник также указал, что Москве приходится решать проблему нехватки собственных боеприпасов.

Как писал OBOZ.UA:

– 4 апреля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что "бавовна" в России будет продолжаться и ее радиус будет увеличиваться.

– По данным аналитиков Bloomberg, Российская Федерация уже уменьшает поставки дизельного топлива по морю из-за спада темпов переработки нефти.

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