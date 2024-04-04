Радиус увеличится: в ГУР намекнули на новые атаки после удара по НПЗ в Татарстане

Силы обороны Украины продолжат атаки на военные объекты в РФ после ударов по Татарстану. Радиус ударов в дальшейшем будет увеличиваться.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 4 апреля. В частности, он отметил, что удары по целям в Татарстане были результативными.

"Это (поражение объектов в Татарстане – ред.) хорошие результаты, и мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И их радиус будет увеличиваться", – сказал Юсов.

Кроме того, он сообщил, что в Татарстане действительно мог быть поражен завод по сборке "Шахедов".

"По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "Шахедов". Там есть значительные разрушения производственных мощностей и усложнено продолжение работы предприятия", – сказал Юсов.

В то же время он отметил, что ГУР не комментирует, какими именно БПЛА был поражен завод по производству "Шахедов".

По словам Юсова, это были "хорошие летательные объекты", долетевшие до нескольких военных объектов в Татарстане.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля в Татарстане (РФ) прогремели взрывы. РосСМИ писали, что неизвестные дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, под ударом в ОЭЗ "Алабуга" оказались НПЗ и завод, где собирали "Шахеды".

Пропагандисты также утверждали, что НПЗ в Татарстане якобы атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne, однако, согласно его характеристикам, максимальная дальность его полета – до 800 км, при том что расстояние от границы Украины до Елабуги – не менее 1200 км.

По данным Forbes, для атаки на завод в Елабуге мог быть использовать легкий самолет типа Cessna, который могли оснастить пультами дистанционного управления и взрывчаткой.

В ISW полагают, что украинские удары по "Алабуге" стали переломными и показали способность Украины доставать до целей в глубоком тылу РФ – что является необходимым компонентом кампании по разрушению отраслей, поддерживающих армию агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!