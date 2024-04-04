Способен нести груз весом 500 кг: Украина могла атаковать Татарстан переделанным самолетом Cessna – Forbes

Для атаки на российский завод по производству "шахедов" в Елабуге, Республика Татарстан, Украина могла использовать легкий самолет типа Cessna. Его могли оснастить пультами дистанционного управления и взрывчаткой.

Об этом пишет издание Forbes. Отмечается, что огненный гриб, поднявшийся в небо после попадания аппарата в промышленный комплекс, свидетельствует о большом количестве взрывчатки. Cessna как раз способен переносить груз весом 500 кг и преодолевать расстояния в 1000 км.

Ученый Исследовательской лаборатории ВВС США Алок Дас отметил, что дистанционно управляемый самолет Cessna обеспечивает все преимущества беспилотных операций без сложности и дополнительных расходов, связанных с разработкой новых беспилотных транспортных средств.

"Помимо дешевизны, простоты и надежности, беспилотник на базе легкого самолета также имеет преимущество незаметности. Не благодаря высокотехнологичной форме и покрытию, а благодаря своей экологичности", – говорится в материале.

Издание отметило, что удар по "Алабуге" должен заставить российское командование обеспокоиться, ведь у государства-агрессора мало средств противовоздушной обороны как для защиты фронтовых сил, так и для защиты российских городов и заводов.

"И если украинская индустрия беспилотников очень децентрализована, и поэтому ее трудно подавить с помощью воздушных ударов, то российская индустрия беспилотников противоположна. Она централизована. Как ни странно, одна государственная компания производит почти все российские взрывоопасные дроны с видом от первого лица", – заметил автор материала.

Учитывая это и при условии продолжения атак, он предположил, что Украина сможет приостановить российское производство беспилотников и перехватить критическое преимущество.

Cessna – американская компания-производитель самолетов общего назначения: от малых двухместных с поршневыми двигателями и до реактивных самолетов бизнес-класса с турбовинтовыми и турбокомпрессорными двигателями. Компания расположена в городе Вичита, штат Канзас, США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 апреля российские СМИ сообщили о том, что в российском Татарстане прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

– Под ударом в ОЭЗ "Алабуга" оказались нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт" и завод, где собирали "Шахеды".

– Россияне заявили, что нефтеперерабатывающий завод в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne. Эта БПЛА является разработкой украинской компании "Ukrjet". Однако, согласно характеристикам этого БПЛА, максимальная дальность его полета составляет до 800 км, а расстояние от границы Украины до Елабуги – не менее 1200 км.

– В ISW пришли к выводу, что украинские удары по ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане стали переломными и показали способность нашего государства доставать вражеские цели на больших расстояниях в глубоком российском тылу. Это необходимый компонент украинской кампании по разрушению отраслей, поддерживающих российскую армию.

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