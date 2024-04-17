Обсудят поставки ПВО: Столтенберг проанонсировал заседание Украина-НАТО с участием Зеленского

Очередное заседание Совета Украина- НАТО состоится в пятницу, 19 апреля. Участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в ходе пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что среди приоритетных вопросов повестки заседания будет стоять усиление противовоздушной обороны Украины.

"Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина-НАТО. Мы созовем заседание в пятницу. Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить срочные потребности в большей поддержке Украины", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что ожидает сдвигов в ходе заседания в вопросе усиления противовоздушной обороны.

"У стран альянса есть достаточное количество систем ПВО, которые можно было бы передать Украине", – считает Столтенберг.

Кроме того, не менее важным вопросом будет обеспечение украинского войска артиллерийскими снарядами, от дефицита которого сейчас страдают украинские воины на фронте.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Он отметил, что генсек Альянса подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина – НАТО. Он состоится 19 апреля на уровне министров обороны.

"Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за скорую реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты. Проинформировал Йенса о утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики. Мы также обсудили состояние выполнения инициатив по поводу инициатив" , – сообщил детали разговора президент.

Напомним, рание Столтенберг поддержал Украину по поводу ударов по территории РФ. По его словам, атакуя цели на территории государства-агрессора, Украина реализует свое право на самооборону в условиях российского полномасштабного вторжения.

"Я не буду давать специфических советов, какого рода цели Украина может или не может атаковать, кроме того, что это часть ее права на самооборону – поражать законные военные цели за пределами собственной страны", – отметил Столтенберг.

Он напомнил, что российские оккупанты для ударов по Украине используют все возможные типы вооружения.