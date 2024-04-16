'Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС': Боррель призвал ускорить поддержку Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны оказывать больше помощи Украине в защите от российских атак. По его словам, Западу дешевле купить для Украины системы противовоздушной обороны Patriot, чем потом помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Боррель подчеркнул, что все страны ЕС могут сделать больше, чтобы выполнить свои обязательства. Об этом сообщает издание Le Monde.

Дипломат заявил, что он не намерен указывать на ту или иную страну, которая может сделать больше для Украины. В то же время он добавил, что Европа должна выработать общую позицию.

"Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма складывается из очень разных понятий", – сказал Боррель.

Также он предупредил, что время играет большую роль и оказание помощи через год будет запоздалым. При этом Боррель подчеркнул, что, предоставив Украине всю необходимую помощь, Запад поможет избежать новых разрушений.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", – сказал глава дипломатии ЕС.

Напомним, Украина ведет переговоры с партнерами по получению двух батарей зенитного ракетного комплекса Patriot и одной батареи SAMP-T. Во время переговоров "за закрытыми дверями" дипломаты рассматривают разные варианты, наше государство согласно даже брать системы ПВО в аренду.

Ранее сообщалось, что Украина после разрушительных массированных атак РФ, нанесших значительный ущерб украинской энергосистеме, взялась за поиски дополнительных систем Patriot. В частности, с соответствующими запросами Киев обратился к Польше и Испании, Румынию Украина просит рассмотреть возможность передачи SAMP/T.