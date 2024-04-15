Кулеба заявил, что просил у партнеров 'за закрытой дверью' системы ПВО в аренду

Украина ведет переговоры с партнерами по получению двух батарей зенитного ракетного комплекса Patriot и одной батареи SAMP-T. Во время переговоров "за закрытыми дверями" дипломаты рассматривают разные варианты, наше государство согласно даже брать системы ПВО в аренду.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН.Неделя". Он подчеркнул, что Украина точно знает, где расположены системы, однако все они зависят от решения США, поскольку это американские комплексы. Если бы страны дали согласие, то передача "петриотов" нашему государству была бы вопросом недель.

Кулеба отметил, что Украина сейчас согласится на любые варианты, рассматриваются очень разные решения, например Польша могла бы привлечь свои системы Patriot к защите прикрытия западной границы Украины.

"Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я буквально партнерам всем говорю: "Дорогие мои, что угодно – хотите в аренду, давайте в аренду. Хотите, чтобы он прикрывал вашу границу, давайте, но дайте", – рассказал Кулеба.

Напомним, также Кулеба раскритиковал главу Пентагона Ллойда Остина за его позицию по ударам по НПЗ РФ. Глава МИД отметил, что Вашингтон выступает против подобных атак, но в то же время на этом этапе не помогает усилить ПВО Украины для защиты от российских обстрелов. Если партнеры будут обещать нам семь батарей Patriot и не будут просить того или иного – тогда и будет предмет для разговора.

"А если нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом тебя что-то просят не делать – тогда о чем говорить? Каждый выживает, как может", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Financial Times сообщило, что Украина после разрушительных массированных атак РФ, нанесших значительный ущерб украинской энергосистеме, взялась за поиски дополнительных систем Patriot. В частности, с соответствующими запросами Киев обратился в Польшу и Испанию, Румынию Украина просит рассмотреть возможность передачи SAMP/T.