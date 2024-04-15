"Нет пакетов помощи, тогда о чем говорить?" Кулеба ответил США на критику ударов по российским НПЗ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал руководителя Пентагона Ллойда Остина за его позицию касательно ударов по российских нефтеперерабатывающих заводах. Глава МИД указал на то, что Вашингтон выступает против подобных атак, но в то же время на этом этапе не помогает усилить ПВО Украины для защиты от российских обстрелов.

Вопрос Кулеба прокомментировал в эфире телемарафона "Єдині новини". Америку беспокоит влияние подобных операций на мировые цены на нефть, однако министр не не видит причинно-следственных связей.

Он подчеркнул: полномасштабную войну, в том числе ракетно-дроновые массированные обстрелы, развязала Российская Федерация. И это Украине нужно защищаться от ее атак.

"Послушал господина Остина – очень большой друг Украины, много для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке. Но что-то я не вижу проблем на мировом", – отметил Кулеба.

В то же время в нашем стране из-за отсутствия достаточного количества Patriot растет количество жертв среди мирных граждан.

"Это никого не волнует? Я всех очень люблю и уважаю наших партнеров, но когда доходит до такой логики, то у меня один вопрос: а у нас из-за ударов по нашей критической системе, из-за отсутствия батарей Patriot растет количество людей, которые живут без света", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он сказал, что надо мыслить своими интересами. Поэтому если партнеры будут обещать нам семь батарей Patriot и просить не делать того или иного – тогда и будет предмет для разговора.

"А если нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом тебя что-то просят не делать – тогда о чем говорить? Каждый выживает, как может", – сказал министр.

Как писал OBOZ.UA:

– 22 марта издание FT заявило об опасении американских чиновников, что атаки на НПЗ России могут привести к повышению цен на топливо.

– Позже министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что такое опасение существует. "Но, честно говоря, я считаю, что Украина лучше знает, преследуя свои тактические и оперативные цели, что может напрямую повлиять на текущую борьбу", – сказал глава Пентагона.

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