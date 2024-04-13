Financial Times назвала страны, с которыми Украина договаривается о ПВО

Украина после разрушительных массированных атак РФ, нанесших значительный ущерб украинской энергосистеме, взялась за поиски дополнительных систем Patriot. В частности, с соответствующими запросами Киев обратился к Польше и Испании, Румынию Украина просит рассмотреть возможность передачи SAMP/T.

Впрочем, эти европейские страны отвечать на призывы не спешат, аргументируя это необходимостью сохранить свои оборонные возможности. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Один из собеседников издания подчеркнул, что для защиты Украины необходимы всего несколько батарей Patriot, однако даже их западные партнеры для страны, которую ежедневно атакует Россия, найти не могут.

"Им нужно всего семь (батарей Patriot. – Ред.). Однако здесь все сложно", – отмечает источник.

В общей сложности, по словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, в арсенале западных партнеров Украины насчитывается около сотни тех, без которых Запад вполне может обойтись. Поэтому, по словам дипломата, то, что они не могут выделить для Украины всего семь из них, "невероятно".

К слову, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал "невероятным", что западные страны не могут предоставить Украине семь дополнительных батарей Patriot, учитывая тот факт, что в их арсенале есть около 100, которых они могут сэкономить.

По данным FT, Украина имеет не менее трех батарей Patriot и одну батарею SAMP/T.

Германия передала две системы Patriot и больше, как отметила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, "пока не может предложить".

Не готова делиться ЗРК Patriot с Украиной и Польша, президент которой Анджей Дуда заявил, что польская система ПВО только начала создаваться.

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что решения о допустимости сокращения минимальных стратегических запасов тех или иных вооружений для передачи ВСУ должны приниматься военным командованием отдельных стран ЕС и должны оставаться конфиденциальными.

"Требования Украины привлекли внимание к стратегическим минимальным уровням обороноспособности, а также к тому, решат ли европейские государства НАТО опуститься ниже установленного ими минимального уровня, необходимого для защиты своих государств, чтобы отправить оборудование в Украину", – пишет FT.

Напомним, накануне, 12 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты ведут активные переговоры со странами-партнерами об усилении системы противовоздушной обороны Украины. Обсуждается возможность поставки двух батарей Patriot и одной SAMP/T.

Кулеба подчеркнул: в Киеве точно знают, где можно взять эти комплексы, которые бы помогли Украине защитить свои города от жестоких российских атак.. И если партнеры согласятся, уже через несколько недель Украина получит дополнительную защиту.