Patriot и SAMP/T: Кулеба заверил, что Украина ведет предметные переговоры об усилении ПВО

Украина ведет активные переговоры с партнерами относительно систем противовоздушной обороны. По состоянию на сейчас обсуждается передача нашей стране комплексов Patriot, а также ЗРК SAMP/T.

Переговоры продолжаются про две батареи Patriot и одну SAMP/T. Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 12 апреля, сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в Киеве знают, где можно взять эти комплексы ПВО для защиты украинских городов от постоянных российских обстрелов.

"Все батареи Patriot в конечном итоге зависят от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Сейчас идут активные переговоры о двух батареях Patriot и одной батарее SAMP-T", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что в этом вопросе необходима готовность партнеров помочь Украине. Если будет готовность передать эти комплексы, то процесс передачи займет несколько недель.

Что известно о ЗРК SAMP/T

Итало-французская система противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T (известна также под названием Mamba) может сбивать как БПЛА и самолеты, так и крылатые и даже баллистические ракеты.

Украина получила одну батарею SAMP/T в 2023 году.

Это единственный европейский зенитный комплекс с противобаллистической способностью.

ЗРК состоит из радиолокационного модуля обнаружения и отслеживания целей Arabel с возможностью идентификации "свой – чужой", а также пусковых установок (от одной до шести в батарее), каждая из которых содержит 8 противоракет Aster 30.

Этот комплекс и требует только 14 человек для обслуживания батареи с четырьмя пусковыми установками (у Patriot количественный личный состав расчета батареи составляет 90 человек).

Что известно о системе ПВО Patriot

ЗРК Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для поражения целей на средних высотах. Он эффективно защищает от крылатых и баллистических ракет, а также от самолетов.

Эти системы являются самыми эффективными в защите украинского неба, поскольку способны сбивать российские Кинжалы, Цирконы и Искандеры.

Известно, что на вооружении Украины сейчас есть три батареи Patriot (каждая состоит из командного пункта, радара и до восьми пусковых установок).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кулеба сказал, что именно из-за нехватки у Украины систем ПВО Patriot российские террористы смогли уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области.

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