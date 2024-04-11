Кулеба: Трипольскую ТЭС не уничтожили бы, будь у нас Patriot

Украина постоянно отмечает своим иностранным партнерам, что критически нуждается в поставках современных систем ПВО Patriot. Именно из-за нехватки этих систем российские террористы смогли уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях украино-словацких правительственных консультаций в Михайловцах. Он прокомментировал корреспонденту Укринформа массированный удар РФ по энергетике Украины 11 апреля, повлекший за собой полное уничтожение Трипольской ТЭС.

"Поднимаем эту тему… Что здесь поднимать, тема одна – дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это", – ответил министр на вопрос, поднимал ли он тему уничтожения россиянами Трипольской ТЭС во время обсуждение с европейскими коллегами.

Максимальное ускорение поставок ПВО – именно в таком ключе украинская сторона и дальше будет говорить с иностранными партнерами, отметил глава МИД.

Напомним, российский массированный удар по энергетике Украины 11 апреля повлек за собой уничтожение Трипольской ТЭС под Киевом. В результате попаданий на станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Энергетики называют масштабы разрушений "ужасающими". Трипольская ТЭС являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. После разрушения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Как сообщал OBOZ.UA:

11 апреля Россия нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Самая сложная ситуация в Харьковской области – там с 6:31 утра графики аварийных отключений света. В других регионах ограничения пока не применялись.

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, которую в течение ночи и утра 11 апреля Россия осуществила 82 средствами нападения. На регионы летело 42 ракеты и 40 дронов-камикадзе, защитникам неба удалось сбить 18 и 39 таких целей соответственно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к партнерам, отказывающим Украине в поставках Patriot. Он предложил тем, от кого зависит обеспечение Украины этими системами ПВО, провести хотя бы одну ночь в Харькове. Кулеба убежден, что после этого все необходимые решения были бы приняты быстро.

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