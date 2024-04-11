Силы ПВО сбили 18 ракет и 39 дронов из 82 целей, которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, которую в течение ночи и утра 11 апреля Россия осуществила 82 средствами нападения. На регионы летело 42 ракеты и 40 дронов-камикадзе, защитникам неба удалось сбить 18 и 39 таких целей соответственно.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. К сожалению, имеем попадания по объектам энергетической инфраструктуры, но обошлось без жертв и пострадавших.

Отмечается, что основным направлением этой российской комбинированной атаки была Львовщина. В общем враг применил такие средства воздушного нападения:

– 40 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарска, РФ и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму);

– 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (Саратовская область РФ);

– 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. РФ);

– шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (Тамбовская обл. РФ);

– четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 (из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области).

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей: 16 ракет Х-101/Х-555, две Х-59 и 39 "Шахедов".

По данным ОВА, в Днепропетровской области этой ночью защитники неба подстрелили три "Шахеда": два на Криворожье и один – в Павлоградском районе. Один вражеский БПЛА уничтожили в Черкасской области – обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений. Кроме этого, восемь дронов сбили на Николаевщине, семь – на Одесщине (зафиксированы повреждения и возгорание из-за падения обломков). Также ракеты и БПЛА сбили в Черновицкой области.

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