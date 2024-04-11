'Не обошлось без попаданий': Гуменюк раскрыла детали новой атаки РФ на Украину и рассказала, какие объекты были под ударом

Страна-агрессор Россия во время массированной воздушной атаки ночью и утром 11 апреля в очередной раз нацеливалась на энергетическую инфраструктуру Украины. Известно о попадании по такому объекту в Запорожской области.

Из-за падения обломков сбитых "Шахедов" есть повреждения на Одесщине и Николаевщине. Об этом рассказала спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что сначала оккупанты совершили пуски "Шахедов", а затем ракет разного типа, в том числе аэробалистических. Часть российских средств нападения защитники неба сбили.

По словам Гуменюк, под атакой врага во время дроновой волны находились объекты энергетики. Она отметила, что оккупанты продолжают терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину.

"Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов. На примере вчерашних суток на Одесщине хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", – подчеркнула Гуменюк.

В Силах обороны юга указали об уничтожении 21 "Шахеда": восемь на Николаевщине, семь на Одесщине, по три – в Херсонской и Днепропетровской областях.

Известно, что в Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта: пожар оперативно ликвидирован, люди не пострадали. В Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории: информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Кроме этого, на рассвете в четверг враг массированно атаковал разными типами ракет. В частности, по Запорожской области оккупанты направили авиационные ракеты с самолетов тактической авиации. Две ракеты защитники неба сбили, но есть и попадание в Запорожском районе – там поврежден объект энергетической инфраструктуры, без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в зависимости от того, продолжит ли Россия разрушать украинскую энергосистему, в "Укрэнерго" видят два сценария ее восстановления. В случае первого до следующей зимы удастся возобновить все последствия массированных ракетных обстрелов, а при втором – потребуется значительное финансирование и новые энергоблоки.

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