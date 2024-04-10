Россияне ударили ракетами по Одессе: погибли четыре человека, в том числе ребенок

В среду, 10 апреля, страна-агрессор ударила по Одесскому району. В результате вечерней ракетной атаки россиян погибли четыре человека, в том числе один ребенок – 10-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер. Он также добавил, что еще семь человек получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности.

"Сегодня в период с 18.00 до 18.30 часов Одещина в очередной раз была под ударами баллистических ракет, предварительно – "Искандер-М", – сообщил Кипер.

Он также указал, что в Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и находившиеся рядом грузовики.

"На месте работают все соответствующие службы. Врачи делают все возможное. Искренние соболезнования родным и близким погибших…" – подытожил ситуацию на данный момент Олег Кипер.

Чиновник также добавил, что просит оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью и на рассвете 10 апреля оккупанты нанесли удары по Николаевщине и Одесщине. В Николаевской области при атаке дронов-камикадзе поражен энергообъект и возник пожар в прибрежной зоне Очаковской общины.

В Одесской области, по которой захватчики ударили ракетами, прилеты зафиксированы на объектах критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия. Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей.

Днем оккупанты повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре Одесщины. Информация о пострадавших не поступала.