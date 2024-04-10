Оккупанты запустили ракеты по Одессе в день 80-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков: что известно

10 апреля, в день 80-летия освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне запустили на город ракеты. С начала суток его атаковали уже четыре "Искандера" и две крылатые ракеты.

Боевая работа сил противовоздушной обороны продолжается. О повышенном интересе оккупантов к Одессе в этот день сообщили в Telegram Силы обороны юга Украины и мониторинговые каналы.

"Враг предскауемо активизировался в День освобождения Одессы. Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", – призвали военные.

Они напомнили, что наблюдение за работой ПВО может быть опасно.

Напомним, 9 апреля Россия ударила по прибрежно-рекреационной зоне Одесской области ракетой "Искандер-М". Атаку совершили из временно оккупированного Крыма. А в ночь на 8 апреля ударили дронами. Под облцентром был поражен логистически-транспортный объект. Также обломки сбитой вражеской цели повредили АЗС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 апреля Россия нанесла удар по Одессе ракетой баллистического типа. На месте попадания вспыхнул пожар, пострадал человек.

– Также 6 апреля россияне попытались провести воздушную разведку над южными регионами нашего государства. Для этого они применили два разведывательных БПЛА "Орлан-10". Оба вражеских дрона были уничтожены в Одесской области.