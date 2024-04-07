Целили по припортовой инфраструктуре: оккупанты ударили баллистикой по Одессе, возник пожар

Поздно вечером в субботу, 6 апреля, Россия нанесла удар по Одессе ракетой баллистического типа. На месте попадания вспыхнул пожар, пострадал человек.

Об этом сообщили в Силах обороны юга. Там подчеркнули, что враг сознательно нацелился на припортовую инфраструктуру.

По данным военных, по оккупанты могли использовать ракету "Искандер-М". В результате удара возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Разрушения получили административное и техническое здания объекта припортовой инфраструктуры. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий – у нее акубаротравма.

Мониторинговые каналы известили о мощном взрыве в Одессе около 21:41 в субботу. Отмечалось, что оккупанты осуществляли пуски баллистики из района Евпатории на Крымском полуострове.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что баллистическую ракету "Искандер-М" враг действительно запустил с территории временно оккупированного Крыма. Затем ночью из крымского мыса Чауда захватчики направили на Украину 17 "Шахедов", которые уничтожила противовоздушная оборона.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 6 апреля оккупанты тоже ударили "Искандером" по Одесскому району. Было поражено одно из коммунальных предприятий, погиб гражданский сотрудник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!