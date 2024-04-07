Силы ПВО уничтожили все 17 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 7 апреля отразили дроновую атаку РФ, уничтожив все 17 ударных БПЛА типа Shahed. Они двигались с востока на Харьковщину и с юга – на Днепропетровщину.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Зафиксировано попадание в Харькове и области, а также повреждения из-за падения обломков в Днепропетровской области.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены", – отметили в ведомстве.

Известно, что в течение почти трехчасовой боевой работы ПВО Сил обороны юга сбила 11 дронов-камикадзе в небе над Днепропетровщиной.

Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что по два "Шахеда" были уничтожены в Криворожском и Днепровском районах, семь – в Каменском. В последнем из-за падения обломков повредило несколько зданий и автомобили.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 00:50 в воскресенье оккупанты ударили беспилотниками по Харькову, повредив частный дом. Осколочные ранения получил 62-летний мужчина, пострадавшим 64-летней женщине и 87-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте.

Также в 01:40 враг попал "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам – без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 апреля Россия устроила комбинированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 28 из 32 ударных дронов, а также три из шести ракет.

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