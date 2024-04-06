Оккупанты устроили комбинированную атаку на Украину: сбиты 28 БПЛА и три ракеты

В ночь на 6 апреля российские террористы снова устроили комбинированную атаку против Украины: в воздушном пространстве государства зафиксировали ракеты и "шахеды". 28 из 32 ударных дронов сбили силы противовоздушной обороны.

Также уничтожены 3 из 6 ракет разных типов. Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Вражеские боеприпасы летели по разным направлениям.

По его словам, вражеские БПЛА летели из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России, ракеты С-300 запускали из Белгородской области, две крылатые ракеты Х-101/Х-555 – с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и еще одна крылатая ракета "Калибр" – из акватории Черного моря.

В Силах обороны юга сообщили, что в их зоне напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны длилась 5 часов. Враг атаковал ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с южного направления.

"14 дронов удалось уничтожить: 7 в Херсонской области, по 3 в Запорожье и Днепропетровщине, еще 1 – в Николаевской области", – говорится в сообщении.

Попадание пришлось в агропромышленное предприятие в Херсонской области. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела.

"Перед рассветом враг с южного направления ударил ракетами по Запорожью. Снова под ударом оказалась промышленность региона. Повреждены производственные здания. Вспыхнул пожар. Предварительно люди не пострадали. Последствия атаки и тип ракет уточняются", – добавили военные.

Воздушная тревога этой ночью охватила всю Украину из-за взлета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, совершивших пуски крылатых ракет Х-101/555.

Также россияне ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевской громаде. В областном центре есть погибшие и раненые. Попадание пришлось рядом с жилой застройкой. Повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль.

В Шевченковском районе Харькова в результате удара оккупантов погибли двое гражданских мужчин. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения.

За прошедшие сутки, 5 апреля, российские террористы трижды атаковали город Харьков и Харьковскую область. Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам управляемыми авиабомбами среди бела дня, когда на улицах было много людей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ОК "Юг" сообщили, что количество атак со стороны РФ уменьшилось за последние дни, но это происходило на фоне их подготовки к масштабному новому удару. Вражеские войска проводили проверку готовности систем ПВО Украины.

– В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время мероприятий по случаю 75-летия Альянса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал партнеров Украины предоставить украинским защитникам системы ПВО и, кажется, был услышан.

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