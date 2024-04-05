'Проверяют готовность систем ПВО, а не пытаются что-нибудь повредить': Гуменюк рассказала о коварной тактике врага

Количество атак со стороны РФ уменьшилось в последние дни, но это происходит на фоне их подготовки к масштабному новому удару. В настоящее время вражеские войска проводят проверку готовности систем ПВО Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк во время телемарафона. Она отметила, что российские войска в последние дни запускали небольшое количество дронов-камикадзе над территорией Украины, что свидетельствует об их подготовке к возможному новому удару.

"В последнее время враг действительно использует такие партии – 10 и более дронов-камикадзе в течение ночи. Иногда и 3-4 дрона за ночь направляют в направлении, где проверяют готовность систем противовоздушной обороны, а не пытались что-нибудь повредить", – пояснила Гуменюк.

Гуменюк отметила, что такая тактика свидетельствует о том, что украинцам следует готовиться к предстоящим обстрелам.

"Наготове нужно держать вещи, чтобы собрать и уйти в укрытие. Стоит помнить, что боевая работа порой приводит к тому, что сбитая ракета или сбитый дрон могут наносить повреждения или ранения своими обломками", – предупредила она.

Напомним, что защитники украинского неба в ночь на 5 апреля уничтожили 13 дронов-камикадзе типа Shahed. Ими российские оккупанты пытались поразить южные регионы. В то же время враг нанес удары управляемыми и баллистическими ракетами, в том числе по Покровску.

Как сообщал OBOZ.UA, страны-члены Североатлантического альянса намерены удвоить поиск средств ПВО, артиллерии и боеприпасов, в которых Украина нуждается в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Кроме того, партнеры по НАТО усилят оборонный потенциал украинских вооруженных сил.

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