Силы ПВО ночью сбили все 13 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Защитники украинского неба в ночь на 5 апреля уничтожили 13 дронов-камикадзе типа Shahed. Ими российские оккупанты пытались поразить южные регионы.

Вместе с тем враг нанес удары управляемыми и баллистическими ракетами. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он уточнил, что ночью в пятницу военные преступники направили по стране две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, три баллистических "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область, РФ), а также 13 БПЛА типа Shahed-131/136 из крымского мыса Чауда.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 4 апреля защитники неба уничтожили 11 из 20 "Шахедов". Дроновые удары враг нанес по Харькову и области, убив трех спасателей и женщину.

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