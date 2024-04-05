Блинкен пообещал, что США и Европа удвоят усилия для помощи Украине в войне

Страны-члены Североатлантического Альянса намерены удвоить поиск средств ПВО, артиллерии и боеприпасов, в которых Украина нуждается в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Кроме того, партнеры по НАТО усилят оборонный потенциал украинских вооруженных сил.

Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, Украина получит всю необходимую поддержку.

"Опираясь на услышанное сегодня, все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия для обеспечения Украины поддержкой в войне с Россией", – сказал глава американской дипломатии.

В этой связи глава американского внешнеполитического ведомства указал, что важнейшим сейчас является обеспечение Украины всем необходимым для защиты от российской агрессии. Такая поддержка включает, прежде всего, средства ПВО и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, Украина нуждается в ресурсах для укрепления устойчивости в средней и долгосрочной перспективах.

Как писал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина переживает "критический момент" в войне с российскими оккупантами. Поэтому Киев должен быть обеспечен всем необходимым, особенно боеприпасами и средствами противовоздушной обороны.

Недавно представитель Палаты представителей США Майк Джонсон анонсировал "важные инновации" в пакете поддержки Украины. Возможно, речь идет о предоставлении помощи в кредит – чтобы уменьшить беспокойство республиканцев.

Работа над законопроектом, предусматривающим выделение дальнейшей помощи Киеву, может быть возобновлена в Палате представителей с 9 апреля, когда она вернется с перерыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!