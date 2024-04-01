Джонсон заявил о 'важных нововведениях' в пакете помощи Украине: о чем идет речь

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон анонсировал "важные инновации" в пакете поддержки Украины. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев.

Как пишет The Hill, в интервью программе "Воскресный вечер в Америке с Треем Гауди" Джонсон отметил трудное положение, в котором он находится, имея исторически незначительное большинство в Палате представителей. В то же время он сказал, что в течение всего периода работы работал над разработкой пакета и планирует вынести его на рассмотрение после пасхальных каникул 9 апреля, когда Палата представителей возобновит заседания.

"Послушайте, что нам нужно делать в эпоху разделенного правительства – исторически, как и мы, – вы должны достичь консенсуса. Если мы хотим принять партийную меру, я должен привлечь каждого члена в буквальном смысле слова. И некоторые вещи должны быть двухпартийными", – сказал Джонсон.

Он добавил, что сейчас идет работа "над достижением этого консенсуса" и в пакете помощи "будут некоторые важные инновации".

Джонсон привел в пример возможность предоставления кредита Украине – идея, получившая некоторую поддержку в начале этого месяца, это, по словам спикера Палаты представителей, могло бы смягчить опасения республиканцев по поводу предоставления дополнительной помощи.

Также он упомянул о законе "REPO для украинцев", который позволит президенту США арестовывать активы РФ и передать их Украине.

"Если мы сможем использовать конфискованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия. Даже президент Трамп говорил о концепции кредита, по которой… мы не просто оказываем иностранную помощь. Мы налаживаем отношения, при которых они смогут вернуть их нам, когда придет время", – сказал Джонсон.